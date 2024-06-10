Защитник «Байера» Та достиг договорённости по контракту с «Баварией» — источник

Защитник «Байера» и сборной Германии Жонатан Та договорился о контракте с «Баварией», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, между мюнхенским клубом и 28-летним игроком достигнуто полное соглашение. Сам «Байер» сообщил, что Та хочет покинуть команду. Сообщается, что контракт с игроком будет заключён до 2029 года.

28-летний Жонатан Та перешёл в «Байер» из «Гамбурга» в 2015 году. За этот период он принял участие в 353 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Та с «фармацевтами» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.