«Балтика» объявила об уходе защитника Роберто Фернандеса

Футбольный клуб «Балтика» объявил об уходе в связи с истечением арендного соглашения крайнего защитника Роберто Фернандеса.

«Мы благодарим Роберто за профессионализм и самоотдачу в каждом матче и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы калининградского клуба в официальном телеграм-канале.

24-летний Роберто Фернандес летом 2023 года был арендован «Балтикой» у боливийского клуба «Боливар». Он успел отыграть в составе калининградского клуба 40 матчей во всех соревнованиях, забив в них два гола и оформив четыре результативные передачи. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Фернандеса составляет € 1 млн.

Напомним, «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, набрав 26 очков за 30 матчей, и вылетела в Первую лигу.