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Тренеру сборной Германии пришлось разнимать Рюдигера и Фюллькруга на тренировке — Bild

Тренеру сборной Германии пришлось разнимать Рюдигера и Фюллькруга на тренировке — Bild
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На базе сборной Германии перед стартом домашнего чемпионата Европы по футболу произошёл конфликт между защитником Антонио Рюдигером и нападающим Никласом Фюллькругом. Об этом сообщает Bild.

По сведениям источника, во время двусторонки Антонио и Никлас находились в разных командах. Защитник постоянно толкался и хватал Фюллькруга, а в одном из эпизодов повалил форварда на газон. Помощнику тренера Сандро Вагнеру пришлось вмешаться в ситуацию, чтобы успокоить игроков.

После этого инцидента Рюдигер не вернулся к команде, он отправился на пробежку с тренером по физподготовке, чтобы немного остыть.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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