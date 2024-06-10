«Нам не надоел «Локомотив». Хавбек «Ростова» Комаров — об итогах жеребьёвки Кубка России

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров высказался об итогах жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Не надоело ли играть с «Локомотивом»? Нет, не надоело. Это интересная команда. Будем готовиться. Надеемся, что победим. Всегда хочется выигрывать. Будем стараться двигаться от матча к матчу и стараться побеждать как можно чаще», — сказал Комаров в эфире «Матч ТВ».

Завершилась жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. В групповом этапе примут участие 16 команд Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют два круга, всего шесть матчей. «Ростов» попал в группу В, где ему будут противостоять московский «Локомотив», «Оренбург» и подмосковные «Химки». 1-й тур группового этапа Пути РПЛ запланирован на 31 июля.