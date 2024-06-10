Винисиус — о приговоре по делу о расизме в свой адрес: это для всех чернокожих

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался об обвинительном приговоре болельщикам «Валенсии» по делу о расизме в свой адрес.

«Я не жертва расизма. Я мучитель расистов. Это первое уголовное обвинение в истории Испании не для меня. Это для всех чернокожих. Пусть другие расисты боятся, стыдятся и прячутся в тени. В противном случае я приду за вами. Спасибо Ла Лиге и мадридскому «Реалу» за помощь в принятии этого исторического решения», — приводит слова Винисиуса журналист Бен Джейкобс в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что три болельщика «Валенсии» признаны виновными по делу о расистских высказываниях в адрес нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча испанской Примеры. Отмечалось, что фанаты «летучих мышей» были признаны виновными в «преступлении против моральной целостности» с отягчающим обстоятельством в виде расовой дискриминации и получили по восемь месяцев лишения свободы. Также болельщики должны будут выплатить судебные издержки.