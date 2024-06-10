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Источник: «Зенит» планирует продлить контракт с Ерохиным

Источник: «Зенит» планирует продлить контракт с Ерохиным
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Петербургский «Зенит» планирует продлить контракт с 34-летним полузащитником Александром Ерохиным на один сезон. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, окончательное решение будет принято на этой неделе на собрании руководителей, на котором обсудят и другие вопросы, возможные трансферы.

В прошедшем сезоне РПЛ 34-летний игрок провёл за «Зенит» 18 матчей, в которых отдал две голевые передачи.

Напомним, российский хавбек выступает за «Зенит» с 2017 года. Текущий контракт Ерохина с клубом из Санкт-Петербурга истекает в конце июня 2024 года. В общей сложности он принял участие в 221 матче за санкт-петербургский клуб во всех соревнованиях, отметился 37 голами и 17 результативными действиями.

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