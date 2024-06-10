Игрок «Барселоны» Роберто может перейти в «Жирону», — Mundo Deportivo

32-летний защитник «Барселоны» Серхи Роберто может перейти в «Жирону», сообщает интернет-издание Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонцы в связи с тренерскими перестановками и проблемами с заявкой футболистов в клубе пока не продлевают с игроком контракт, который истечёт уже этим летом.

Сообщается, что Роберто не хочет уходить из «Барселоны». В игроке заинтересована «Жирона», которая обозначала свой интерес ранее, но из-за того, что Серхи ждёт предложения родного клуба, вероятность трансфера уменьшается, бело-красные не заинтересованы в том, чтобы ждать игрока до конца трансферного окна.

В нынешнем сезоне Роберто принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.