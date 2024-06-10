Капитан «Динамо» Мх Алибеков: на каждую игру Кубка России у нас будет сумасшедший настрой

Защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Это интересная для нас группа. Но думаю, что для нас любая группа была бы таковой, потому что РПЛ — это новый опыт для нашей команды. Можно ли считать махачкалинское «Динамо» аутсайдером группы? Наверное, можно. Ну пусть считают, а дальше уже посмотрим.

Будем бороться и биться в каждой игре, выкладываться на 100%. Не думаю, что это будет «автобус». Будет сбалансированная игра с прессингом. У нас на каждую игру будет сумасшедший настрой. Думаю, что игры с московским «Динамо» и со «Спартаком» вызовут одинаковый ажиотаж в регионе», — сказал Алибеков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России махачкалинское «Динамо» попало в группу А с московским «Динамо», московским «Спартаком» и «Крыльями Советов». 1-й тур Пути РПЛ запланирован на 31 июля.