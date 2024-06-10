Футболист сборной Германии Зане — о Евро-2024: с нетерпением жду турнира

Нападающий «Баварии» и сборной Германии Лерой Зане поделился эмоциями о предстоящем чемпионате Европы в Германии.

«Я действительно с нетерпением жду турнира. Это домашний чемпионат Европы. В футбольной карьере такое можно пережить только раз, если вообще возможно. В спорте всё происходит очень быстро. Если ты проигрываешь, то всё плохо; если выигрываешь, то всё замечательно. Мы можем рассмотреть это в перспективе. Юлиан Нагельсман всегда заботится о том, чтобы атмосфера в команде была хорошей и чтобы мы всё лучше и лучше ладили на поле. Это означает, что Евро-2024 может дать особый импульс болельщикам и тем, кто нас окружает, и привести нашу команду, надеюсь, к чемпионству», — приводит слова Зане GQ Sports.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.