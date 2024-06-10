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Левандовски из-за травмы не смог продолжить товарищеский матч сборной Польши с Турцией

Левандовски из-за травмы не смог продолжить товарищеский матч сборной Польши с Турцией
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Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски досрочно покинул поле на 32-й минуте товарищеского матча с национальной командой Турции. Форвард «Барселоны» не смог продолжить игру из-за проблем с коленом и был заменён на Кацпера Урбаньского. На момент выхода новости счёт в товарищеском матче Польша — Турция 1:0 в пользу поляков.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
10 июня 2024, понедельник. 21:45 МСК
Польша
Окончен
2 : 1
Турция
1:0 Свидерски – 12'     1:1 Йылмаз – 77'     2:1 Залевски – 90'    

Левандовски рискует пропустить предстоящий чемпионат Европы – 2024, который стартует через четыре дня.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Откроет новый чемпионат Европы противостояние сборных Германии и Шотландии в рамках группы А. Игра состоится 14 июня. На групповой стадии турнира сборная Польши встретится с Нидерландами, Австрией и Францией.

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