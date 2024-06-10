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Тюкавин: если меня признали лучшим игроком РПЛ, наверное, всё так и есть

Тюкавин: если меня признали лучшим игроком РПЛ, наверное, всё так и есть
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Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин поделился мнением о том, что он был признан лучшим игроком минувшего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Считаю ли я себя лучшим игроком РПЛ на данный момент? Если признали лучшим, наверное, всё так и есть. Во мне это, конечно, ничего не меняет. Провёл хороший сезон — сразу же признали лучшим игроком, нужно продолжать в том же духе и улучшать свои результаты в следующем сезоне», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне 21-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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