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Дед Арсена Адамова рассказал, что игрок близок к переходу в «Ахмат»

Дед Арсена Адамова рассказал, что игрок близок к переходу в «Ахмат»
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Хайдар Алханов, дед защитника «Зенита» Арсена Адамова, рассказал, что футболист близок к переходу в «Ахмат». Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что грозненский клуб арендует игрока «Зенита» до конца сезона без права выкупа.

«Арсен близок к аренде в «Ахмат». Клубы должны договориться между собой. Контракт ещё не подписан. Посмотрим, если все условия обговорят, то, может, Арсен, перейдёт», — приводит слова Алханова Sport24.

24-летний Адамов является воспитанником «Ахмата». Минувший сезон он провёл в аренде в «Оренбурге». Права на защитника принадлежат «Зениту». Действующий контракт Адамова с командой Сергея Семака рассчитан до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в «Оренбурге» он отыграл во всех турнирах 26 матчей, в которых забил один мяч и оформил две результативные передачи.

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Источник: «Зенит» планирует продлить контракт с Ерохиным
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