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Владимир Бут назвал главных фаворитов Евро-2024

Владимир Бут назвал главных фаворитов Евро-2024
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Бывший игрок дортмундской «Боруссии» Владимир Бут назвал главных претендентов на победу в чемпионате Европы по футболу.

«Основные фавориты – англичане, французы и немцы. Больше шансов на чемпионство, наверное, у немцев. Конечно, я планирую смотреть чемпионат Европы. Переживать можно было за сборную России, а так как её сейчас нет, буду просто смотреть», – приводит слова Бута Metaratings.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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