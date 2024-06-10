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Игрок «Байера» Фримпонг может перейти в «Барселону» — Sport.es

Игрок «Байера» Фримпонг может перейти в «Барселону» — Sport.es
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Защитник леверкузенского «Байера» и сборной Нидерландов Жереми Фримпонг может перейти в «Барселону», сообщает интернет-издание Sport.es.

По информации источника, новый главный тренер клуба Ханc-Дитер Флик лично заинтересован в этом трансфере, специалист хочет усилить позицию правого защитника, и приоритетным вариантом для него стал 23-летний игрок. Сообщается, что «Барселона» уже сделала предложение леверкузенцам, но немцы посчитали его незначительным.

Сам Фримпонг хочет дождаться завершения чемпионата Европы, прежде чем принимать какое-либо решение о новом месте для продолжения карьеры.

Напомним, в нынешнем сезоне Фримпонг принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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