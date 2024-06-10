Форвард сборной Польши Свидерски травмировался, празднуя гол в матче с Турцией

Нападающий сборной Польши Кароль Свидерски покинул поле в товарищеском матче своей национальной команды с Турцией почти сразу после забитого гола. Футболист неудачно отпраздновал забитый мяч и был заменён спустя шесть минут из-за проблем с коленом. На момент выхода новости счёт в товарищеском матче Польша — Турция 1:1.

Фото: СКРИНШОТ С ТРАНСЛЯЦИИ

Фото: СКРИНШОТ С ТРАНСЛЯЦИИ

Это второй нападающий поляков, заменённый в этом матче в преддверии чемпионата Европы — 2024. Из-за полученного повреждения встречу досрочно завершил также форвард «Барселоны» Роберт Левандовски.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Откроет новый чемпионат Европы противостояние сборных Германии и Шотландии в рамках группы А. Игра состоится 14 июня. На групповой стадии турнира сборная Польши встретится с Нидерландами, Австрией и Францией.