Сборная Польши одержала минимальную победу над Турцией в товарищеском матче

Сегодня, 10 июня, состоялся товарищеский матч между национальными командами Польши и Турции. Встреча прошла на стадионе «Народовы» в Варшаве. Игра стартовала в 21.45 по московскому времени. Сборная Польши победила Турцию со счётом 2:1.

На 12-й минуте матча гол забил польский нападающий Кароль Свидерски. После празднования гола игрок получил травму. Только во втором тайме на 77-й минуте Турция сравняла счёт после гола полузащитника Барыша Алпера Йылмаза. В самом конце матча на 90-й минуте забил полузащитник сборной Польши Никола Залевски и установил финальный счёт.

Отметим, что обе команды продолжают подготовку к предстоящему чемпионату Европы. Польша находится в группе D чемпионата Европы 2024 года, где ей будут противостоять национальные команды Франции, Нидерландов и Австрии, а Турция — в группе F, где встретится с Грузией, Португалией и Чехией.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.