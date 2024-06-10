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В «Родине» объяснили уход Франка Артиги с поста главного тренера

В «Родине» объяснили уход Франка Артиги с поста главного тренера
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Спортивный директор «Родины» Алексей Зимин назвал причину ухода испанского специалиста Франка Артиги с поста главного тренера команды. Сегодня, 10 июня, московский клуб объявил о расставании с Артигой.

«Не буду оценивать работу тренера публично. Первая лига — очень специфичная, здесь достаточно силовой футбол, должна быть хорошая и качественная физическая готовность, а многие тактические моменты больше подходили к РПЛ даже, чем для Первой лиги. Мы остаёмся в хороших отношениях, вполне возможно, что наши пути сойдутся вновь. Мы решили некоторые вещи упростить, а где‑то, наоборот, поднять на следующий уровень

Мы проанализировали прошлый сезон, составили бриф на подбор тренера и его ключевые качества. Тренер должен быть высокотехнологичным. Иногда это существенно сужает выбор. Мы хотели, чтобы он был достаточно требовательный. Но мы свой выбор сделали, и сделали его достаточно быстро. Провели три дня отбора кандидатов, но в конечном итоге утвердили для себя кандидатуру. Мы должны урегулировать формальности и сделаем это, как только завершим весь процесс», — сказал Зинин в эфире «Матч Премьер».

Напомним, Франк Артига возглавил «Родину» в январе этого года после увольнения Дмитрия Парфёнова. Под руководством испанца команда завершила сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на пятом месте. Команда набрала 55 очков за 34 матча.

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