Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Исландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Френки де Йонг пропустит Евро-2024

Френки де Йонг пропустит Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Нидерландов и «Барселоны» Френки де Йонг пропустит предстоящий чемпионат Европы по футболу. Об информирует пресс-служба голландцев.

Журналист Фабрицио Романо, в свою очередь, в социальных сетях сообщил, что полузащитник не сможет принять участия в турнире из-за плохого физического состояния. Де Йонг расстроен, так как хотел помочь своей национальной команде. Однако Френки ещё не восстановился полностью от травмы лодыжки, есть вероятность, что он может её усугубить. В связи с этим Френки вынужден покинуть расположение нидерландской сборной.

Напомним, 27-летний полузащитник получил повреждение голеностопа в конце минувшего апреля и выбыл до конца клубного сезона. Однако 29 мая пресс-служба сборной Нидерландов объявила окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024, куда де Йонг был включён.

Материалы по теме
Стала известна позиция Флика по будущему Френки де Йонга, игроком интересуется «Бавария»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android