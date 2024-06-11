Френки де Йонг пропустит Евро-2024

Полузащитник сборной Нидерландов и «Барселоны» Френки де Йонг пропустит предстоящий чемпионат Европы по футболу. Об информирует пресс-служба голландцев.

Журналист Фабрицио Романо, в свою очередь, в социальных сетях сообщил, что полузащитник не сможет принять участия в турнире из-за плохого физического состояния. Де Йонг расстроен, так как хотел помочь своей национальной команде. Однако Френки ещё не восстановился полностью от травмы лодыжки, есть вероятность, что он может её усугубить. В связи с этим Френки вынужден покинуть расположение нидерландской сборной.

Напомним, 27-летний полузащитник получил повреждение голеностопа в конце минувшего апреля и выбыл до конца клубного сезона. Однако 29 мая пресс-служба сборной Нидерландов объявила окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024, куда де Йонг был включён.