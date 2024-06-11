Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Исландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Барселоны» Аленья: тех, кто едет в разные лиги за деньгами, можно понять

Экс-игрок «Барселоны» Аленья: тех, кто едет в разные лиги за деньгами, можно понять
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Хетафе» Карлес Аленья поделился мнением о футболистах, переходящих в клубы из Саудовской Аравии.

«Их много критикуют, но я могу понять, что некоторые игроки едут в определённые лиги для того, чтобы заработать. Это можно понять, каждый сам решает, что хочет делать, и реальность такова, что деньги важны. Прямо сейчас я больше хочу остаться в Европе и добиться чего-то важного в европейских турнирах. Но нужно представить себя в такой ситуации – у меня такого шанса пока не было», — приводит слова Аленьи AS.

26-летний Карлес Аленья является воспитанником «Барселоны». Летом 2021 года он перебрался в «Хетафе». В прошедшем сезоне полузащитник провёл в составе своей команды 29 матчей в испанской Примере, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.

Материалы по теме
Воспитанник «Барселоны» Аленья: я никогда бы не отказал «Реалу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android