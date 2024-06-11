Григорян: возможно, увольнение Талалаева из «Химок» связано с подготовкой к выходу в РПЛ

Бывший тренер «Анжи» и «Кубани» Александр Григорян поделился мнением об увольнении Андрея Талалаева с поста главного тренера «Химок».

«Мы вроде в последний год стали приводить «Химки» в пример. Всё в «Химках» приобрело нотки солидности, но это очень неожиданный поворот. В ряде репортажей мы говорили, что «Химки» стали самым солидным клубом Первой лиги не только в игровом плане. Отмечали то, как клуб стал вести спортивную часть при Талалаеве. Все показатели были выведены на самый высокий уровень, что всегда было не присуще «Химкам».

Уверен, что спортивная составляющая по итогам сезона не может повлиять на эту историю. Можем только предполагать, что эта история или конфликт могли возникнуть после сезона, при подготовке команды к выходу в РПЛ», — сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил о решении руководства «Химок» уволить Андрея Талалаева после выхода клуба в РПЛ. Подмосковный клуб рассматривает назначение бывшего тренера «Спартака» Владимира Слишковича. Источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию. Помимо Слишковича, клуб наравне с ним рассматривает Игнашевича.

Андрей Талалаев руководил «Химками» с апреля 2023 года. Под его руководством подмосковная команда провела 47 матчей, 25 из которых выиграла, восемь свела к ничьей и в 14 уступила. «Химки» стали победителями Первой лиги минувшего сезона.