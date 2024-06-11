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Филимонов: пока непонятно, какой тренер Станкович

Филимонов: пока непонятно, какой тренер Станкович
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Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказал мнение о перспективах московского клуба после смены главного тренера. Красно-белых возглавил Деян Станкович.

«Пока непонятно, какой тренер Станкович. Сколько разных специалистов было в «Спартаке», а результатов как не было, так и нет. Тренеры меняются, а результат остается. Радости от прихода Станковича в «Спартак» абсолютно нет», — приводит слова Филимонова Sport24.

Напомним, Станкович приступит к работе со «Спартаком» в летнее межсезонье. Ранее команду возглавлял Гильермо Абаскаль, а после его увольнения на временной основе пост главного тренера занял Владимир Слишкович. При этом в конце сезона Слишкович ушёл из команды. С сентября 2023-го по май 2024 года Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

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