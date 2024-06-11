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Бывший тренер «Реймса» Стилл возглавил «Ланс»

Бывший тренер «Реймса» Стилл возглавил «Ланс»
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Бывший главный «Реймса» Уильям Стилл возглавил «Ланс» сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

31-летний бельгийский специалист заключил соглашение с французским клубом на три года.

Под руководством Стилла в начале сезона-2023/2024 «Реймс» повторил рекорд Тито Вилановы с «Барселоной», ни разу не проиграв с командой в первых 17 матчах чемпионата после тренерского дебюта в топ-5 лигах Европы.

«Реймс» уволил тренера в мае этого года после всего двух побед в 14 матчах чемпионата Франции. Во главе клуба специалист провел 65 матчей, среди которых 26 побед, 17 ничьих и 22 поражения.

«Ланс» занял седьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 51 очко после 34 матчей.

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