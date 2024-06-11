Экс-игрок «Динамо» Батак оценил возможный переход Йовича в «Зенит»

Бывший игрок московского «Динамо» Радослав Батак прокомментировал информацию о возможном переходе сербского нападающего «Милана» Луки Йовича в петербургский «Зенит».

«Ему нужна игровая практика. К сожалению, все российские команды сейчас не играют в еврокубках, но «Зенит» – большой клуб, без сомнений. Если Лука считает, что ему нужно увеличить игровое время, то переход в «Зенит» – это хороший шаг. А ему как нападающему это нужно. РПЛ – сильная лига, «Зенит» играет в атакующий футбол, поэтому у Йовича всё может сложиться в России», – приводит слова Батака Metaratings.

Ранее журналист Маттео Моретто сообщил, что «Зенит», а также некоторые клубы из Саудовской Аравии делали запрос по Йовичу. При этом итальянский клуб хотел бы продлить контракт с нападающим, но он взял время на размышление. В минувшем сезоне серб сыграл за миланский клуб 30 матчей, в которых забил девять голов.