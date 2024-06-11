Кафанов: в 2021 году мне не нравились в РПЛ ни Сафонов, ни Шунин

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал, как отнёсся к критике в свой адрес из-за невызова в национальную команду голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова и вратаря «Динамо» Антона Шунина.

«Критиковали, что в 2021-м не брал Сафонова? Думаете, не понимал этого? Понимал прекрасно. Но мне не нравились в чемпионате России ни Матвей, ни Антон Шунин, хотя оба играли на чемпионате Европы. А вот в выборе Гильерме был чисто психологический момент. Его за полгода до этого от сборной отлучили за неудачный матч с Сербией и не взяли на чемпионат Европы. И Маринато очень хотел доказать, что решение было несправедливым. Отыграл в итоге три матча на ноль, без единой помарочки. Но представляю, что было бы, не оправдай себя этот выбор.

Задела ли Матвея та ситуация? Думаю, да, хотя он и сам согласился в разговоре со мной, что находится не в лучшей форме. Возможно, просто сказал то, что я хотел услышать. Но, надо отдать должное, очень быстро вернулся к нужным кондициям», — приводит слова Кафанова RT.

Напомним, Виталий Кафанов с 2001 года занимается тренерской деятельностью. В разные годы был тренером вратарей в смоленском «Кристалле», «Ростове» и национальной команде Казахстана. Виталий Кафанов работал в «Рубине» с 2003 по 2014 год, а также с 2017-го по 2019-й. Вместе с командой становился дважды чемпионом России, выигрывал два Суперкубка России, один Кубок России. В 2019 году заключил соглашение с футбольным клубом «Ростов», в котором ранее уже работал с 2015 по 2017 год. В 2021 году он вошёл в тренерский штаб сборной России по футболу под руководством Валерия Карпина.