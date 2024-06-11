Агент Лахтер: думаю, следующий сезон Тюкавин начнёт в «Динамо»

Агент Деннис Лахтер считает, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин начнёт следующий сезон в стане бело-голубых.

«Думаю, следующий сезон он начнёт в «Динамо». Клуб попробует снять своё проклятие. Снять проклятие — это значит потратить нормальное количество денег. Команда у них, честно говоря, посредственная. Вратарская позиция просто беда. Защита — тоже. Все эти «капитаны» их там, латиноамериканские — абсолютно посредственные защитники, как и все без исключения легионеры, с которыми не выигрываются чемпионаты», — приводит слова агента «Спорт день за днём».

Напомним, в минувшем сезоне сезоне 21-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.