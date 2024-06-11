Экс-голкипер «Балтики» Коновалов рассказал о желании перейти в «Спартак»

29-летний экс-голкипер «Балтики» Иван Коновалов рассказал о своём желании перейти в московский «Спартак».

«Интересен ли мне переход в «Спартак»? Конечно. Это великий клуб с великой историей, всегда надо быть готовым к своему шансу. Я поддерживаю здоровую конкуренцию, от этого все вратари, находящиеся в коллективе, растут.

«Спартак» – родной для меня клуб, он дал мне футбольное образование, я всегда с благодарностью относился к этому», — приводит слова Коновалова Metaratings.

Напомним, предыдущий сезон РПЛ Коновалов завершал в «Балтике», при этом не проведя за команду ни одного матча. Также Иван выступал за «Рубин», шотландский «Ливингстон» и казахстанский «Тобол», с которым в начале сезона-2023/2024 провёл восемь матчей в квалификации Лиги конференций.