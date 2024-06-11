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Хосеп Гвардиола назвал фаворитов Евро-2024

Хосеп Гвардиола назвал фаворитов Евро-2024
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал фаворитов перед чемпионатом Европы — 2024.

«Германия и Испания. Англия? Они подбираются ближе к победе. Им пора уже сделать этот шаг. У них очень хорошее поколение в полузащите и атаке. Я живу в Великобритании, поэтому мне интересно, как выступит эта команда», — приводит слова Гвардиолы журналист Виктор Наварро в соцсетях.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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