Стало известно, по какой причине в РПЛ нет белорусских судей

Заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич рассказал, по какой причине в РПЛ нет белорусских судей.

«Что касается работы белорусских судей на матчах РПЛ, всё исключительно зависит от наших коллег из РФС. Мы открыты, мы направили информацию, что готовы два матча нашего чемпионата провести с российскими судьями, но нас попросили подождать, ведь в вашем чемпионате была большая напряжённость и плотность и вверху, и внизу, поэтому, наверное, решили не отвлекаться на что-то другое», — приводит слова Василевича «РИА Новости».

Стоит отметить, что ранее РФС подписал соглашения о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии и Белорусской федерацией футбола.