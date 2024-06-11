Френки де Йонг отреагировал на пропуск Евро-2024

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг прокомментировал новость о том, что он не поможет своей команде на предстоящем чемпионате Европы 2024 года в Германии.

«Мне грустно, я разочарован, что не смогу участвовать в Евро. За последние недели мы сделали всё, что могли, но, к сожалению, моей лодыжке нужно больше времени, чтобы восстановиться.

Представлять свою страну на крупном турнире — мечта и большая честь. Носить оранжевую майку, петь гимн и чувствовать поддержку всей страны. Но теперь я, как и все болельщики «оранжевых», буду болеть за нашу команду из-за границы. Вперёд, ребята», — написал де Йонг в социальных сетях.

Напомним, 27-летний полузащитник получил повреждение голеностопа в конце минувшего апреля и выбыл до конца клубного сезона. Однако 29 мая пресс-служба сборной Нидерландов объявила окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024, куда де Йонг был включён.