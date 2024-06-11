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Кафанов ответил на вопрос об ошибке Акинфеева на ЧМ-2014

Кафанов ответил на вопрос об ошибке Акинфеева на ЧМ-2014
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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов прокомментировал ошибку голкипера Игоря Акинфеева в матче с командой Южной Кореи на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

«Это была одна из немногочисленных ошибок Игоря, причём ключевое слово здесь — немногочисленных. Много раз повторял то, что сам часто слышал от европейских коллег, когда с ними общался: если вратарь делает одну голевую ошибку в 10 матчах — это показатель самого высокого класса. А сколько матчей в общей сложности сыграл Акинфеев? Более 700, из них 350 — «на ноль». По этому показателю никто из российских вратарей и наполовину к Игорю не приблизился. Просто ошибки застревают в памяти гораздо прочнее», — приводит слова Кафанова RT.

Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года. Вратарь является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру.

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