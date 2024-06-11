Карпин объяснил, почему не готов совмещать работу в сборной и зарубежном клубе

Российский специалист Валерий Карпин рассказал, почему не готов совмещать работу в национальной команде с работой в любом другом клубе, кроме «Ростова».

«Тренировать любой другой российский клуб и сборную мне представляется очень сложным. «Ростов» — это намного проще, потому что там уже все выстроено без моего участия ежедневного.

Представим себе, что я сейчас пришел в другой российский клуб, не говорю даже про зарубежный, допустим в июне. И в сентябре я уже уехал на 10 дней (в сборную), когда надо еще выстраивать все. Я не смогу бросить клуб, и я не захочу тренировать и сборную, и какой-то зарубежный клуб, и не смогу», — сказал Карпин в эфире «Футбол России».

Ранее Карпин прокомментировал уход вратаря Сергея Песьякова из клуба.