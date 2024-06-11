Венгер рассказал, как пытался подписать Мбаппе в «Арсенал»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, как пытался пригласить форварда Килиана Мбаппе в команду.

«Я ездил к его родителям и пытался убедить их. В то время Мбаппе был немного застенчив, и люди начинали просить у него его первые автографы в «Монако». В начале карьеры на тебя не оказывают слишком большого давления, и им удалось убедить его продлить контракт, пообещав, что в «Монако» ему будет играть свободнее, чем в «Арсенале», «Ливерпуле» или «Реале». Можно сказать, что его родители дали ему хороший совет и что он принял правильное решение», – приводит слова Венгера Goal.

Напомним, 3 июня Килиан Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.