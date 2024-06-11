Эден Азар пригласил Килиана Мбаппе в гости

Бывший вингер «Реала» Эден Азар пригласил нападающего мадридского клуба Килиана Мбаппе в гости.

«Мы собираемся поприветствовать Килиана, устроив барбекю в бельгийском стиле. Дома есть комната, он может заселиться, без проблем», — приводит слова Азара Onze Mondial.

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Напомним, Азар завершил карьеру в октябре 2023 года в 32 года. Последним клубом бельгийского футболиста стал «Реал», за который он выступал с 2019-го. Также 33-летний бельгиец играл за «Лилль» и «Челси». На его счету 623 матча за клубную карьеру, 167 голов и 157 результативных передач.

3 июня Килиан Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.