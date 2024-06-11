Футболки Месси стали самыми продаваемыми в МЛС в 2024 году

Пресс-служба МЛС опубликовала список игроков лиги с самыми продаваемыми футболками в 2024 году.

Возглавил список аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. На втором месте располагается его одноклубник Луис Суарес, на третьем — Лусиано Акоста из «Цинциннати».

В топ-10 игроков также вошли: Кучо Эрнандес («Коламбус Крю»), Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси»), Педро де ла Вега и Джордан Моррис (оба «Сиэтл Саундерс»), Хани Мухтар («Нэшвилл»), Георгиос Якумакис («Атланта Юнайтед») и Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Ред Буллз»).

Напомним, Месси присоединился к «Интер Майами» минувшим летом. За этот период он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 16 результативными передачами.