Усэйн Болт рассказал, почему он рад тому, что «Арсенал» не стал чемпионом АПЛ

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт рассказал, почему он рад тому, что лондонскому «Арсеналу» не удалось выиграть Английскую Премьер-лигу в сезоне-2023/24.

«Всякий раз, когда меня спрашивают, чью победу в АПЛ я предпочитаю: «Манчестер Сити» или «Арсенала», я отвечаю, что «Сити». Это лёгкий вопрос.

Но, как же так? Они ведь заклятые соперники «МЮ», за который я болею. Всё дело в том, что я знаю нескольких болельщиков «Арсенала», и когда эта команда оказывается на вершине, эти люди столько всего говорят. А я просто отвечаю: «Подождите, вы ещё ничего не выиграли», — приводит слова Болта talkSPORT.

Напомним, за профессиональную карьеру легкоатлета Болт стал автором восьми мировых рекордов. Он является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 метров на трёх Олимпиадах подряд (Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016). На текущий момент Болт — обладатель мировых рекордов в беге на 100 метров (9,58 с) и 200 метров (19,19 с), а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки — 36,84 с.