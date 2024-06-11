Доменико Тедеско назвал фаворитов Евро-2024

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал, кого считает фаворитом предстоящего Евро-2024.

«Франция находится в отличном положении, но и Португалия тоже показала фантастический результат в квалификации. Испания, Англия и, конечно же, Германия на своем поле, вероятно, будут главными фаворитами»,

Напомним, 3 июня Килиан Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.