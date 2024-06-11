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Карпин отреагировал на возможный переход Сафонова в «ПСЖ»

Карпин отреагировал на возможный переход Сафонова в «ПСЖ»
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал возможный переход вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

«Это редкость в принципе без текущей ситуации. Удивлен ли я? Наверное, нет. Рад, что на наших футболистов обращают внимание такие клубы», — сказал Карпин в эфире программы «Футбол России».

Ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.

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