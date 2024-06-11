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Виталий Кафанов: по началу был против стиля Карпина, слишком большой риск

Виталий Кафанов: по началу был против стиля Карпина, слишком большой риск
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов высказался о работе с Валерием Карпиным.

«Это вообще большая удача для тренера — попасть в коллектив, где можно постоянно расти с профессиональной точки зрения, учиться всему новому, что появляется в развитии современного футбола. Хотя поначалу я был против этого стиля. Более того, учебный фильм выпустил, в котором объяснял, что так играть нельзя — слишком большой риск. Как к этому отнёсся Карпин? Ответил: «Виталич, не переживай, я знаю, что делаю, знаю эту игру. Ты работай над качеством передач, а я научу остальному», — приводит слова Кафанова RT.

Кафанов присоединился к тренерскому штабу Карпина в марте 2019 года, придя в «Ростов», где работает и по сей день. В 2021 году начал тренировать сборную России, которую также возглаил Карпин.

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