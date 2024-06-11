Александр Точилин — о «Динамо»: в каждой линии нужно усиление, однозначно, в обороне

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин рассказал, какие позиции бело-голубых требую усиления в летнее трансфертное окно.

«По-хорошему, в каждой линии нужно усиление. Думаю, Личка лучше это знает. Антон Шунин остаётся или нет, но наверное, его уже в большей степени не рассматривают, как номера один. И однозначно, линия обороны. Это то, что так навскидку.

Усилит ли Джикия? На этот вопрос ответят только главный тренер и спортивный департамент. Здесь вопрос в том, какие нужны качества, чтобы Джикия играл именно в «Динамо». Да, мы знаем, что он хороший футболист. Но в определенный момент Джикия не играл в «Спартаке», и, видимо, в первую очередь, по каким-то игровым моментам. А «Динамо» хочет развиваться и ставить самые высокие цели. Поэтому тут надо понимать, насколько он будет вписываться в их концепцию», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

По итогам сезона-2023/2024 «Динамо» заняло третье место в РПЛ с 56 очками. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 очков). В Кубке России московский клуб вылетел в полуфинале пути регионов от «Спартака», проиграв со счётом 0:2.

Речь Лички на пресс-конференции после матча в Краснодаре