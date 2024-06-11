Лучано Спаллетти эмоционально прокомментировал грядущий стар Евро-2024

Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от грядущего Евро-2024.

«Мы хорошо известны своей игрой в обороне и умением контратаковать. По крайней мере, нас считают такой командой. Но сейчас мы меняем свой подход. Хотим, чтобы игроки шли вперёд и перестали вечно ждать. Мы хотим прессинговать, тщательно строить атаки и работать одним блоком.

Футбол — гибкая игра. Всё сейчас сводится к поиску свободных зон, оставленных соперником, потому что пространства между линиями больше нет. Свободное пространство появляется там, где другая команда оставляет разрывы. Порой ты начинаешь, применяя одну схему, а заканчиваешь чем-то другим: используешь две разные схемы в одном матче. Ты начинаешь действовать по-другому, потому что игра динамична. Мы больше не придерживаемся строгой схемы, по которой раньше нас легко узнавали. Футбол стал гораздо более креативным.

Быть в таких ситуациях — это рай. Я достаточно опытен, чтобы знать, что сегодня, несмотря на все взлеты и падения в футболе, можно стать номером один или вплотную приблизиться к нему, а в следующую минуту опуститься на дно.

Матчи приходят и становятся историей. Эти турниры очень важны, и мы должны быть готовыми ко всему. Как поётся в нашем гимне, «мы готовы умереть» ради этих матчей», — цитирует Спаллетти пресс-служба УЕФА.

Напомним, Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля. Сборная Италии сыграет в группе с Испанией, Хорватией и Албанией.

Звёздные «ветераны» Евро-2024