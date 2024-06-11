Точилин: в «Динамо» Тюкавину нет альтернативы, а она ему нужна, чтобы дальше расти

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин высказался о возможном уходе нападающего Константина Тюкавина из клуба.

«Пока это всё только разговоры. Конкретных предложений нет. Есть Сафонов. У него конкретное предложение. И мы узнаем, как это повлияет на «Краснодар» и насколько там смогут заменить одну из основополагающих фигур. То же самое касается и Тюкавина. Не знаю, остается Смолов или нет. Пока Тюкавину нет особой альтернативы. А она ему нужна. По крайней мере для того, чтобы была конкуренция.

Именно в такой среде он сможет дальше расти. «Динамо» надо смотреть нападающих для конкуренции Тюкавину. Ему уже выдано слишком много авансов, но мы все понимаем, что главная проблема молодых футболистов – это их нестабильность. Тем более в таком возрасте, когда слава падает на голову. Если в этой ситуации Константин уедет, понятно, что для «Динамо» это будет существенная потеря», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Тюкавин сыграл 38 матчей, забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач. По итогу чемпионата 21-летний футболист был признан лучшим нападающим и «Игроком сезона».

Тюкавин является воспитанником «Динамо», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 16 млн.

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