Саутгейт — о шансах Англии на Евро-2024: искренне уверены, что способны обыграть любого

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил шансы своей команды на чемпионате Европы – 2024 в Германии.

«Мы показываем стабильную игру на протяжении уже пяти или шести лет. Думаю, последние пять лет мы входили в пятёрку лучших в мире, так как постоянно добивались хороших результатов. Теперь у нас есть опыт больших матчей в плей-офф, который нам здорово помогает.

Кроме того, наши игроки получили хороший опыт побед на клубном уровне, поэтому мы относимся к тем командам, которые искренне уверены, что способны обыграть любого. Очень часто команды заверяют, что едут побеждать, но ничем это не подкрепляют.

Наши слова подтверждены делами, мы были в одном ударе от титула чемпионов Европы, поэтому знаем, что возможно всё. Это своеобразный психологический прорыв. Теперь же нам нужно продвинуться ещё на шаг вперёд», – приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

На прошлом чемпионате Европы сборная Англии дошла до финала турнира, где проиграла сборной Италии со счётом 1:1 (2:3 пен.). На чемпионате мира – 2018 команда Саутгейта заняла четвёртое место, проиграв сборной Бельгии в матче за третье место (0:2). На ЧМ-2022 в Катаре англичане вылетели в 1/4 финала от сборной Франции (1:2).

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