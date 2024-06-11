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Роман Шаронов: разница между РПЛ и Первой лигой достаточно большая

Роман Шаронов: разница между РПЛ и Первой лигой достаточно большая
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Бывший главный тренер хабаровского СКА Роман Шаронов высказался о разнице между РПЛ и Первой лигой.

«Разница между РПЛ и Первой лигой достаточно большая. Именно в качестве игры в среднем. Это даже статистика подтверждает. Посмотрите, после выхода в РПЛ «Рубин» и «Балтика» практически полностью поменяли составы. А в Первой лиге они были явными фаворитами. Это в очередной раз подтверждает, что уровень игроков в Первой лиге и в РПЛ имеет определённую разницу», — приводит слова Шаронова «Татар-информ».

По итогам сезона-2023/2024 «Балтика» вылетела из РПЛ с 26 очками, а «Рубин» занял восьмое место (42 очка).

На будущий сезон в Премьер-Дигу поднялись «Химки», «Динамо» (Махачкала) и «Акрон», который в стыковых матчах обыграл «Урал» (3:2).

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