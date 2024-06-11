Роман Шаронов ответил на вопрос о сравнении Сергея Семака с Алексом Фергюсоном

Бывший тренер «СКА-Хабаровск» Роман Широнов ответил на вопрос, можно ли сравнить работу Сергея Семака в «Зените» с работой сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, нельзя сравнивать. Финансы? Что касается финансов и титулов, тут факты налицо. Что касается самой игры, «Зенит», по моему мнению, добивается результата за счёт индивидуально сильных игроков, а не за счёт командной игры. Но этими игроками надо уметь управлять. Думаю, Семак силён», — приводит слова Шаронова «Татар-информ».

Победа в чемпионате России сезона-2023/2024 стала для «Зенита» шестой подряд под руководством Семака (с 2019 по 2024 год). Также в минувшем сезоне сине-бело-голубые выиграли Кубок и Суперкубок России.

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