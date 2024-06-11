Джек Грилиш отправился в отпуск в Дубай после непопадания в заявку Англии на Евро-2024

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш улетел в отпуск в Дубай после того, как не попал в заключительный список игроков сборной Англии на чемпионат Европы – 2024 в Германии, сообщает The Sun.

Также в итоговую заявку не попали полузащитник Джеймс Мэддисон и защитник Гарри Магуайр.

Евро-2024 состоится с 14 июня по 14 июля. Англия сыграет в группе С вместе со сборными Дании, Словении и Сербии.

Напомним, Грилиш в минувшем сезоне принял участие в 36 матчах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

Евро-2024: итоговый список команд