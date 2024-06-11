Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Ирландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джек Грилиш отправился в отпуск в Дубай после непопадания в заявку Англии на Евро-2024

Джек Грилиш отправился в отпуск в Дубай после непопадания в заявку Англии на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш улетел в отпуск в Дубай после того, как не попал в заключительный список игроков сборной Англии на чемпионат Европы – 2024 в Германии, сообщает The Sun.

Также в итоговую заявку не попали полузащитник Джеймс Мэддисон и защитник Гарри Магуайр.

Евро-2024 состоится с 14 июня по 14 июля. Англия сыграет в группе С вместе со сборными Дании, Словении и Сербии.

Напомним, Грилиш в минувшем сезоне принял участие в 36 матчах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

Материалы по теме
Саутгейт — о шансах Англии на Евро-2024: искренне уверены, что способны обыграть любого

Евро-2024: итоговый список команд

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android