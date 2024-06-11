«Это были два разных человека». Гётце — о Гвардиоле в матчах Бундеслиги и Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Баварии» Марио Гётце высказался о работе Хосепа Гвардиолы в мюнхенском клубе.

«Его напряжение было огромным. Была заметна явная разница в их поведении в зависимости от того, собирались ли мы играть матч Бундеслиги или Лиги чемпионов. Это были два разных человека», — приводит слова Гётце Marca.

Гвардиола работал в «Баварии» с сезона-2013/2014 по сезон-2015/2016. Под руководством 53-летнего испанца клуб выиграл три чемпионата Германии и два Кубка Германии, а также один Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В минувшем сезоне «Бавария» заняла третье место с 72 очками. Чемпионом страны стал «Байер» (90 очков), который не проиграл ни одного матча (28 побед и 6 поражений).

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