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Далер Кузяев рассказал о разнице между чемпионатами России и Франции

Далер Кузяев рассказал о разнице между чемпионатами России и Франции
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Российский полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев поделился мыслями о разнице между чемпионатами России и Франции.

«Разница между российским чемпионатом и французским ощутима. Я бы не сказал, что наш чемпионат слишком плохой, но во Франции уровень повыше в плане интенсивности, скоростей, единоборств.

Мне многие помогли адаптироваться в стране. Все игроки дружелюбны, а клуб нашёл мне квартиру, которую я снял. Из окон открывается красивый вид на Ла‑Манш», — сказал Кузяев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 31-летний футболист присоединился к «Гавру» минувшим летом в статусе свободного агента. За этот период Далер Кузяев принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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