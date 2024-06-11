Корнаухов считает Францию фаворитом Евро-2024

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов заявил, что считает сборную Франции одним из фаворитов чемпионата Европы.

«Франция — один из самых главных фаворитов чемпионата. Удивительно, что при всей россыпи талантов Дешам создал команду, которая играет на результат, за команду. Это команда, которая заточена на результат и очень прагматична. Там нет такой большой импровизации, которую мы видим от этих футболистов на клубном уровне. Дешам — великий тренер», — заявил Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Сборная Франции начнёт свой путь на турнире с группы D, где её соперниками станут национальные команды Австрии, Нидерландов и Польши.