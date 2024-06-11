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Тренер сборной Нидерландов Куман высказался о травме де Йонга

Тренер сборной Нидерландов Куман высказался о травме де Йонга
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал новость о том, что полузащитник Френки де Йонг всё же не сможет помочь национальной команде на предстоящем чемпионате Европы 2024 года в Германии.

«К сожалению, он не всё ещё готов спустя три недели. У Френки уже была такая травма, поэтому нам нужно подумать о его здоровье. Его клуб решил пойти на риск, и это цена, которую нам придётся за это заплатить», — приводит слова Кумана журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 27-летний полузащитник получил повреждение голеностопа в конце минувшего апреля и выбыл до конца клубного сезона. Однако 29 мая пресс-служба сборной Нидерландов объявила окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024, куда де Йонг был включён.

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