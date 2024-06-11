Кафанов заявил, что Сафонов останется первым номером сборной в случае перехода в «ПСЖ»

Тренер голкиперов сборной России Виталий Кафанов заявил, что вратарь Матвей Сафонов в случае перехода во французский «Пари Сен-Жермен» останется первым номером национальной команды.

«Матвей на сегодня первый номер, потому что он играет. Дай бог, чтобы он поехал играть в «ПСЖ» и чтобы там играл, тогда он останется первым номером. Остальных трёх вратарей я не могу разделить на второго, третьего и четвёртого номеров — это группа сильных вратарей примерно одинакового уровня», — приводит слова Кафанова ТАСС.

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.