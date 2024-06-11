Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Ирландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов заявил, что Сафонов останется первым номером сборной в случае перехода в «ПСЖ»

Кафанов заявил, что Сафонов останется первым номером сборной в случае перехода в «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер голкиперов сборной России Виталий Кафанов заявил, что вратарь Матвей Сафонов в случае перехода во французский «Пари Сен-Жермен» останется первым номером национальной команды.

«Матвей на сегодня первый номер, потому что он играет. Дай бог, чтобы он поехал играть в «ПСЖ» и чтобы там играл, тогда он останется первым номером. Остальных трёх вратарей я не могу разделить на второго, третьего и четвёртого номеров — это группа сильных вратарей примерно одинакового уровня», — приводит слова Кафанова ТАСС.

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.

Материалы по теме
Как срывались трансферы российских футболистов в Европу. Теперь под угрозой и Сафонов?
Как срывались трансферы российских футболистов в Европу. Теперь под угрозой и Сафонов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android